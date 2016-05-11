Тренер "Дніпра" Маркевич: "Такі штрафні не можна ставити у кінці матчу"

Арбітру півфінального матчу Кубка України "Зоря" - "Дніпро" не варто було призначати штрафний удар на 5-й доданій хвилині гри. Про це в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" заявив головний тренер дніпропетровської команди Мирон Маркевич, повідомляє Tribuna.ua.

Як відомо, саме після цього штрафного удару "Зоря" забила другий гол "Дніпру" і вибила дніпропетровців з розіграшу турніру.

"Ну який там штрафний наприкінці матчу? Мабуть, суддя не хотів, щоб був додатковий час", - вважає Маркевич.

Він також додав, що не бачив епізод, що стався після фінального свистка, коли футболіст "Дніпра" Роман Зозуля вдарив ногою арбітра.

"Чесно кажучи, не бачив, що там Зозуля робив після матчу, але сьогодні нам його не вистачало на полі. Він міг завести команду. І я, і помічники намагалися заспокоїти гравців, але такі штрафні не можна призначати у кінці матчу. Напевно, тому і такі емоції", - додав фахівець.

При цьому наставник "Дніпра" не вважає, що його команда вилетіла з Кубка України через суддівське рішення.

"Футболу сьогодні було мало, більше боротьби і бажання. Вийшла така справжня кубкова гра. На жаль, ми не зуміли поставити той склад, який хотіли. Все ж Чигринський, Зозуля і Матос – це занадто великі втрати для такої гри. Де тонко, там і рветься. Дитячі помилки в обороні не дали нам потрапити до фіналу", - вважає Маркевич.

"Я подякував футболістам прямо після матчу за те, що вони вели себе гідно у другому колі і проявили характер і порядність, тому що грали до кінця. Мені немає в чому їм дорікнути. Програли сьогодні, але це футбол", - заявив головний тренер "Дніпра".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні луганська "Зоря" обіграла "Дніпро" з рахунком 2:0 і вийшла у фінал Кубка України. Після гри форвард дніпропетровців Роман Зозуля вдарив ногою одного з арбітрів матчу.