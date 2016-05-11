Футболіст "Дніпра" Зозуля вдарив ногою арбітра матчу (відео)

Форвард дніпропетровського "Дніпра" і збірної України Роман Зозуля вдарив ногою одного з арбітрів матчу Кубка України "Зоря" - "Дніпро".

Конфлікт стався після фінального свистка, коли футболісти та арбітри залишали поле. В цей час лідери "Дніпра" Артем Федецький, Руслан Ротань і Ян Лаштувка сперечалися з суддями.

Ймовірно, мова йшла про призначення штрафного удару на 5-й доданій хвилині, з якого півзахисник "Зорі" Андрій Тотовицький забив переможний м'яч у ворота "Дніпра".

Під час розмови на поле вибіг Роман Зозуля, який не брав участі у грі, і став застосовувати до арбітрів силу. Спочатку футболіст відштовхнув суддю руками, але в цей момент його зупинив охоронець стадіону. А коли рефері вже заходили в підтрибунне приміщення, Зозуля звільнився від охорони і вдарив одного з суддів ногою.

Роман Зозуля не потрапив в заявку на цей матч через дискваліфікацію і дивився гру на трибунах стадіону з фанатами дніпропетровської команди.

Як повідомляв УНІАН, дніпропетровський "Дніпро" програв луганській "Зорі" у матчі-відповіді півфіналу Кубка України з рахунком 0:2 і вилетів з турніру.