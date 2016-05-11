Луганська "Зоря" вперше у своїй історії вийшла до фіналу Кубка України

Луганська "Зоря" виграла з рахунком 2:0 у дніпропетровського "Дніпра" в повторному півфінальному матчі Кубка України і вперше у своїй історії вийшла до фіналу турніру.

"Зоря" поступилася в першому матчі протистояння з рахунком 0:1, але сьогодні дуже швидко забила гол у відповідь. На 8-й хвилині зустрічі Джаба Ліпартія скористався грубою помилкою захисника гостей Олександра Сватка в обороні - легко заволодів м'яч в штрафному майданчику і, перегравши розгубленого опонента, відправив сферу у ближній кут воріт Яна Лаштувки.

Надалі "Зоря" мала набагато більше можливостей забити другий м'яч, ніж "Дніпро" - зрівняти рахунок. Одного разу м'яч після удару Філіпа Будковского з ближньої дистанції навіть потрапив в штангу воріт дніпропетровців.

Однак переможний гол був забитий лише в доданий арбітром час. Андрій Тотовицький блискучим ударом зі штрафного відправив м'яч у дев'ятку воріт Лаштувки і вивів свою команду до фіналу Кубка України.

Після цього між командами і арбітрами виник конфлікт, який тривав навіть після фінального свистка.

Зоря (Луганськ) - Дніпро (Дніпропетровськ) - 2:0 (1:0)

Голи: Ліпартія (8), Тотовицький (90+5);

З: Шевченко, Опанасенко, Сіваков, Рафаель, Каменюка, Чайковський, Гордієнко, Караваєв (Сухоцький, 78), Ліпартія (Тотовицький, 50), Петряк (Гречишкін, 81), Будковський;

Д: Лаштувка, Федецький, Сваток, Гуйє, Андерсон, Політило (Безус, 36), Шахов, Лучкевич (Кобахідзе, 88), Ротань, Руїс (Гама, 60), Матеус;

Попередження: Опанасенко, Сіваков - Шахов, Лаштувка, Безус.

Перший матч - 0:1.