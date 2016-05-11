Селезньов знайшов новий клуб і чекає переговорів з керівництвом "Кубані"

17:01, 11 травня 2016
Футбол
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Український нападник Євген Селезньов офіційно ще не розірвав контракт з російською «Кубанню» з Краснодара.

Селезнев хочет попасть на Евро-2016 / sport-express.ru

Гравець знаходиться в Краснодарі і чекає на зустріч з одним з керівників клубу, щоб вирішити питання про дострокове розірвання контракту, повідомляє "Спорт-Експрес".

За даними видання, клуб протягом трьох місяців не платив гравцеві зарплату.

Раніше Селезньов заявив в інтерв'ю українському телеканалу "Футбол 1", що вже знайшов нову команду, але не може підписати контракт через відсутність потрібних документів від «Кубані».

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За його словами, причиною того, що він залишив краснодарський клуб став внутрішній конфлікт, а не підозра в здачі матчу з «Мордовією» (1:2).

Раніше повідомлялося, що у нападника є варіанти для продовження кар'єри в Україні, але агент гравця Вадим Шаблій це не підтвердив.

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