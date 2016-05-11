Селезньов знайшов новий клуб і чекає переговорів з керівництвом "Кубані"
Український нападник Євген Селезньов офіційно ще не розірвав контракт з російською «Кубанню» з Краснодара.
Гравець знаходиться в Краснодарі і чекає на зустріч з одним з керівників клубу, щоб вирішити питання про дострокове розірвання контракту, повідомляє "Спорт-Експрес".
За даними видання, клуб протягом трьох місяців не платив гравцеві зарплату.
Раніше Селезньов заявив в інтерв'ю українському телеканалу "Футбол 1", що вже знайшов нову команду, але не може підписати контракт через відсутність потрібних документів від «Кубані».
Читайте також: Російська "Кубань" підозрює українця Селезньова у здачі матчу - ЗМІ
За його словами, причиною того, що він залишив краснодарський клуб став внутрішній конфлікт, а не підозра в здачі матчу з «Мордовією» (1:2).
Раніше повідомлялося, що у нападника є варіанти для продовження кар'єри в Україні, але агент гравця Вадим Шаблій це не підтвердив.