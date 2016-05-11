Селезньов знайшов новий клуб і чекає переговорів з керівництвом "Кубані"

Гравець знаходиться в Краснодарі і чекає на зустріч з одним з керівників клубу, щоб вирішити питання про дострокове розірвання контракту, повідомляє "Спорт-Експрес".

За даними видання, клуб протягом трьох місяців не платив гравцеві зарплату.

Раніше Селезньов заявив в інтерв'ю українському телеканалу "Футбол 1", що вже знайшов нову команду, але не може підписати контракт через відсутність потрібних документів від «Кубані».

За його словами, причиною того, що він залишив краснодарський клуб став внутрішній конфлікт, а не підозра в здачі матчу з «Мордовією» (1:2).

Раніше повідомлялося, що у нападника є варіанти для продовження кар'єри в Україні, але агент гравця Вадим Шаблій це не підтвердив.