Захисник "Динамо" Драговіч: "Конкретних пропозицій з Європи у мене поки що немає"

Австрійський захисник київського "Динамо" Александар Драговіч заявив, що у нього поки немає конкретних пропозицій від європейських клубів, повідомляє Tribuna.ua.

"Я на контракті з "Динамо" до 2018 року. Поки немає конкретних пропозицій, я не хвилююся про це. Скаути на стадіоні не означають, що йдуть переговори. Преса часто перебільшує. У мене не було контактів з "Баварією" та "Барселоною", це нереально", - заявив в інтерв'ю Драговіч Goal.com.

При цьому футболіст додав, що обов'язково розгляне пропозиції з європейських топ-клубів, якщо такі до нього надійдуть.

"Але, якщо італійський, іспанський або англійський топ-клуб буде зацікавлений, то я вислухаю його. Я піду туди, де буде краще для моєї кар'єри", – заявив Драговіч.

Як раніше повідомляв УНІАН, Александар Драговіч знаходиться у сфері інтересів ряду італійських, англійських і німецьких клубів. Зокрема, мова йде про міланському "Інтері", "Наполі", ліверпульському "Евертоні" і дортмундської "Боруссії".