Футболіст "Шахтаря" Степаненко напередодні півфіналу Кубка України: "Ми не маємо права закінчити сезон без трофеїв"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко поділився очікуваннями від майбутнього матчу півфіналу Кубка України проти "Олександрії" в ефірі телеканалу "Футбол 1".

«Півфінал – це відмінна можливість вийти у фінал і завоювати кубок. Докладемо всіх зусиль, щоб виграти хоча б один трофей у цьому році. Психологічно важко прийняти той факт, що "Шахтар" може закінчити сезон без трофеїв", - зазначив Степаненко.

"Граємо з хорошою, організованою командою, яка нещодавно пробилася в єврокубки. Мені імпонує колектив Володимира Шарана, який намагається прищепити своїм підопічні комбінаційний футбол", - охарактеризував суперника півзахисник гірників.

"Результат першого матчу дозволяє нам відчувати себе досить комфортно. Намагатимемося перемогти, а там як вийде», – підсумував Степаненко.

Як повідомляв УНІАН повторний півфінальний матч Кубка України між "Шахтарем" та "Олександрією" відбудеться сьогодні на "Арені Львів" о 19.30.

Перший матч в Олександрії завершився з рахунком 1:1. Для виходу у фінал гірникам необхідно вигравати, або зіграти внічию 0:0. Гостям достатньо буде зіграти внічию з великим рахунком - 2:2, 3:3 і т. д. При повторенні результату першого матчу - 1:1, буде призначено додатковий час і, за необхідності, серія пенальті.