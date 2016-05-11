У Києві вболівальники зможуть провести збірну України на Євро-2016

Федерація футболу України анонсувала проведення в Києві спеціальних урочистостей, присвячених від'їзду збірної України на чемпіонат Європи 2016 року, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Святкова церемонія відбудеться 22 травня о 12:00 на Михайлівській площі в Києві. У заході візьмуть участь гравці і тренери національної команди, президент ФФУ Андрій Павелко, мер Києва Віталій Кличко, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, а також посли збірної України на Євро-2016.

Відразу після церемонії збірна України вирушить на свій перший тренувальний збір в Італію.

Євро-2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України зіграє в групі С, де її суперниками стануть Німеччина (12 червня), Північна Ірландія (16 червня) та Польща (21 червня).