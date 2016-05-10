Знаменитий німецький футболіст проведе прощальний матч за римський "Лаціо"

Знаменитий німецький нападник Мірослав Клозе наступної неділі проведе свій прощальний матч за римський "Лаціо" в чемпіонаті Італії, повідомляє gazzetta.it.

У 37-річного футболіста влітку закінчується контракт з "Лаціо", який сторони продовжувати не стали. Клозе не збирається завершувати кар'єру гравця, але з сімейних причин бажає повернутися до рідної Німеччини.

Зазначається, що після гри з "Фіорентиною" Клозе здійснить на "Стадіо Олімпіко" коло пошани навколо римських вболівальників. При цьому на екранах арени будуть демонструватися пам'ятні кадри з участю німецького бомбардира за п'ять років проведених в "Лаціо".

З 2011-го року Клозе провів за "Лаціо" 170 матчів, в яких забив 62 голи. Раніше він виступав за німецькі "Баварію", "Вердер" і "Кайзерслаутерн".

Всесвітню популярність футболіст отримав завдяки своїм виступам за збірну Німеччини. Клозе взяв участь у чотирьох останніх чемпіонатах світу, ставши з 16 голами найкращим бомбардиром за всю історію цього турніру.