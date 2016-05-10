Мюнхенська "Баварія" зробила два гучних придбання на наступний сезон

Мюнхенська "Баварія" підсилила свій склад двома іменитими футболістами - німецьким захисником Маттсом Хуммельсом і португальським півзахисником Ренату Санчесом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракти обох футболістів будуть діяти до 30 червня 2021 року.

Сума трансферу, яку "Баварія" заплатила дортмундської "Боруссії" за Хуммельса, не розголошується. Трансферна вартість Ренато Санчеса склала 35 мільйонів євро.

27-річний Маттс Хуммельс є вихованцем "Баварії", але зробив собі ім'я в дортмундської "Боруссії", з яким двічі вигравав чемпіонат Німеччини і грав у фіналі Ліги чемпіонів. Крім того, в 2014 році Хуммельс разом зі збірною Німеччини виграв чемпіонат світу.

18-річний Ренату Санчес раніше на клубному рівні носив футболку лише лісабонської "Бенфіки". У сезоні 2015/2016 футболіст дебютував в чемпіонаті Португалії, Лізі чемпіонів і національної збірної Португалії.

Як повідомляв УНІАН, на минулих вихідних "Баварія" в 26-й раз стала чемпіоном Німеччини.

У наступному сезоні головним тренером команди стане італієць Карло Анчелотті.