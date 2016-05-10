Маркевич підтвердив факт спілкування з президентом ПАОК, але поки залишається в "Дніпрі"

Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич схвально висловився про екс-футболіста команди Лео Матосе, що перейшов у грецький ПАОК, а також розповів про своє спілкування з президентом клубу, повідомляє Football.ua з посиланням на gazzetta.gr.

"Лео Матос — дуже хороший футболіст і професіонал. Він приєднається до чудової команди. Думаю, він допоможе ПАОКу, — зазначив Маркевич. Бразилець — правий захисник. Втім, я не раз використовував його на позиції крайнього півзахисника".

Щодо інформації про те, що він погодився очолити грецьку команду, Маркевич заявив: "Так, ми проводили деякі бесіди з президентом Саввіді, не з Міхелом. Угоди не досягнуто, тож чутки про те, що я очолю ПАОК — не правдиві. На цій стадії переговорів, у мене немає бажання перебиратися в Грецію і очолювати цю команду. Якщо ПАОК продемонструє всю серйозність намірів та бажання запросити хороших футболістів, тоді так, можливо, я почну тренувати команду".

Також Маркевич згадав про своє протистоянні з греками в ролі тренера харківського "Металіста" в кваліфікації Ліги чемпіонів: "Ми грали з грецьким клубом. Це сильна команда з потужною фанатською підтримкою. Щоб боротися за титули, клубу потрібно активніше вести себе в трансферні вікна, запрошуючи більш якісних футболістів. І зараз в цій команді непогані футболісти, але цього недостатньо. П'ять років тому ПАОК був чудовою командою, яка успішно виступала в Європі. Для розвитку клубу, потрібні зміни структури, на кожному рівні управління".

"Я не чув про те, що клуб зацікавлений у комусь ще з України", — резюмував нинішній наставник "Дніпра".

Як повідомлялося раніше, бразильський легіонер "Дніпра" Матос розірвав контракт з "Дніпром" і найближчим часом повинен підписати угоду з ПАОКом.