Ярмоленко: "У збірної України підійду до кожного з хлопців і потисну руку їм"

Футболіст київського "Динамо" Андрій Ярмоленко висловив готовність після приїзду у розташування збірної України потиснути руки всім партнерам по команді, в тому числі гравцям "Шахтаря" Тарасу Степаненку та Олександру Кучеру. Про це він сказав в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

"Коли я приїжджаю у розташування національної команди, то для мене завжди "Динамо", "Шахтар", "Дніпро", "Зоря" і всі інші клубні питання відходять на другий план. Так було завжди, і нічого не зміниться цього разу. Тому що ти захищаєш честь своєї країни, і потрібно забувати все, що цьому може завадити. Зокрема, йдеться про різного роду конфліктні ситуації. Особисто я, приїхавши до збірної, підійду до кожного з хлопців і потисну йому руку. Незалежно від того, це гравець "Динамо", "Шахтаря", "Дніпра" чи якогось іншого клубу. Ми два роки займалися однією справою, працювали над досягненням спільної для нас мети — завоюванням путівки на чемпіонат Європи, і одне це вже повинно змушувати нас поважати один одного!", - вважає Ярмоленка.

Він також повідомив, що після бійки у матчі з "Шахтарем" ні з ким із футболістів донецької команди не зв'язувався.

"Я не сперечаюся, ситуація, дійсно, виявилася дуже неприємною. І, як пишуть у пресі, нам буде складно дружити сім'ями зі Степаненком, Кучером або Срною. Але в збірній, повторюся, я потисну руку кожному, хто отримав виклик до головної команди країни разом зі мною. І те, що сталося, ніяк не вплине на мою роботу, віддачу на тренуваннях і під час матчів — ображатися на когось я не буду", - заявив нападник.

Як повідомляв УНІАН, матч 24-го туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Шахтарем", який відбувся 1 травня, запам'ятався бійкою між футболістами у кінці гри. Одним з найактивніших її учасників став Андрій Ярмоленко, який вдарив по ногах Тараса Степаненка, а також взяв участь у кулачному бою з Олександром Кучером.

Пізніше головний тренер збірної України Михайло Фоменко заявив, що бачить в остаточній заявці збірної України на Євро-2016 і Ярмоленка, і Степаненка.