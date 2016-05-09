Ярмоленко про бійку в матчі "Динамо" і "Шахтаря": "Згоден, що вчинив неправильно"

Форвард київського "Динамо" Андрій Ярмоленко, який став одним з головних учасників бійки у матчі з донецьким "Шахтарем" визнав, що в той момент вчинив неправильно. Про це він сказав в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

"Звичайно, на мою адресу вилилося дуже багато критики. І я, безумовно, згоден з тим, що вчинив неправильно. Потрібно вміти не піддаватися на провокації, і грати у футбол. А коли вже повівся, то слід це визнати і відповідати за свій вчинок. І мені дуже неприємно, що все це сталося. Особливо неприємно те, що такий епізод побачили мільйони дітей, які є вболівальниками "Динамо", "Шахтаря", які просто люблять футбол. Подібного необхідно уникати в майбутньому: завдання футболістів під час матчу – грати у футбол, а не з'ясовувати стосунки", - вважає Ярмоленко.

При цьому форвард "Динамо" узагальнив свій вчинок з діями інших учасників футбольного конфлікту.

"В цілому, вважаю, що в цій ситуації неправі багато. Неправильно вчинив [Тарас] Степаненко, побігши до динамівських вболівальників, і він сам сказав, що шкодує про це. Неправильно вчинив Тарас ще й після матчу, коли на всю країну неприємно висловився на адресу [Дениса] Гармаша. Неправильно вчинив [Олександр] Кучер, вибігши на поле з лавки запасних. Неправильно вчинив [Даріо] Срна, коли після гри виспівував в літаку всі ці пісні. Битися на футбольному полі, як це зробив я, – теж неправильно", - додав футболіст.

Як повідомляв УНІАН, матч 24-го туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Шахтарем", який відбувся 1 травня, запам'ятався бійкою між футболістами в кінці зустрічі. Одним з найактивніших учасників сутичок став Андрій Ярмоленко - в одному з епізодів він вдарив по ногах Тараса Степаненка, а потім взяв участь у кулачному бою з Олександром Кучером.

Раніше Ярмоленко відмовлявся коментувати свою участь у бійці.