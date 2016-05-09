Футболіст Селезньов спростував інформацію про розрив контракту з "Кубанню"
21:41, 09 травня 2016Футбол
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Український нападник залишається в російському клубі.
Селезньов не розривав контракт з клубом / РПЛ
Український форвард Євген Селезньов спростував інформацію про те, що він розірвав контракт з краснодарською "Кубанню". Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Советский Спорт".
"Чи правда, що я розірвав контракт з "Кубанню"? Неправда!" — заявив Селезньов.
30-річний футболіст перейшов у "Кубань" з дніпропетровського "Дніпра" у лютому 2016 року. У чемпіонаті Росії він провів дев'ять матчів, в яких забив три голи.
Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Селезньов залишив "Кубань" за обопільною згодою сторін.
Селезньов, як і інші українські футболісти, які виступають в Росії, не викликалися в свою національну збірну на останні товариські матчі з Кіпром і Уельсом.
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