Футболіст Селезньов спростував інформацію про розрив контракту з "Кубанню"

Український форвард Євген Селезньов спростував інформацію про те, що він розірвав контракт з краснодарською "Кубанню". Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Советский Спорт".

"Чи правда, що я розірвав контракт з "Кубанню"? Неправда!" — заявив Селезньов.

30-річний футболіст перейшов у "Кубань" з дніпропетровського "Дніпра" у лютому 2016 року. У чемпіонаті Росії він провів дев'ять матчів, в яких забив три голи.

Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Селезньов залишив "Кубань" за обопільною згодою сторін.

Селезньов, як і інші українські футболісти, які виступають в Росії, не викликалися в свою національну збірну на останні товариські матчі з Кіпром і Уельсом.