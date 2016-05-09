Світоліна та Долгополов вибули з тенісного турніру у Римі

21:16, 09 травня 2016
Футбол
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Українські спортсмени не змогли подолати перший раунд змагань.

Долгополов проиграл австрийцу Тиму / vz.ua

Українські тенісисти Еліна Світоліна та Олександр Долгополов програли свої поєдинки першого раунду на турнірі в Римі Internazionali BNL d'italia.

Світоліна, яка була 15-го сіяною на турнірі, у трьох сетах програла Моніці Пуїг з Пуерто-Ріко - 1:6, 6:4, 1:6.

При цьому Долгополов також у трьох сетах поступився австрійцю Домініку Тіму - 3:6, 6:3, 4:6.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Долгополов на тенісному турнірі в Мадриді вилетів на етапі другого раунду.

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