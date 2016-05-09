Український футболіст Селезньов залишив краснодарську "Кубань" - ЗМІ
20:52, 09 травня 2016Футбол
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За повідомленнями російської преси, форвард збірної України розірвав контракт з клубом.
Селезньов покидає "Кубань" / sport-express.ru
Український форвард краснодарської "Кубані" Євген Селезньов розірвав контракт з клубом, повідомляє російське видання "Євро-футбол".
Відповідно до джерела, рішення було прийнято за обопільною згодою сторін.
30-річний футболіст перейшов у "Кубань" з дніпропетровського "Дніпра" у лютому 2016 року. У чемпіонаті Росії він провів дев'ять матчів, в яких забив три голи.
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Селезньов, як і інші українські футболісти, які виступають в Росії, не викликався у свою національну збірну на останні товариські матчі з Кіпром і Уельсом.
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