Скандал у мадридському "Реалі": футболісту заборонили говорити каталонською

Після вчорашньої перемоги мадридського "Реала" над "Валенсією" в мікст-зоні стадіону відбувся лінгвістичний інцидент за участю воротаря мадридців Кіко Касільї, повідомляє El Pais.

Журналіст Cataluña Radio задав питання футболісту каталонською мовою, але відповісти на нього гравець тією ж мовою не зміг. Прес-аташе "Реала" наполегливо порекомендував голкіперу відповідати лише іспанською мовою.

Однак після того, як навколо інциденту розгорівся скандал, Касілья перший спробував заступитися за клуб. За його словами, "Реал" ніколи не забороняв йому говорити каталонською, але в мікст-зоні необхідно говорити лише іспанською. У той же час, якщо окремі журналісти хочуть задати питання іншою мовою, то мають зробити це окремо.

Зазначимо, що Касілья є вихованцем мадридського "Реала", але народився в Каталонії і добре знає каталонську мову. З 2011-го по 2015-й рік він захищав ворота барселонського "Еспаньола".

Як повідомляв вчора УНІАН, "Реал" обіграв "Валенсію" з рахунком 3:2 і за тур до кінця чемпіонату Іспанії продовжує поступатися "Барселоні" з різницею в одне очко у турнірній таблиці.