Футболіст Кравець: "Отримав в "Штутгарті" великий ігровий і життєвий досвід"

Український нападник німецького "Штутгарта" Артем Кравець вважає, що перебування в Бундеслізі є для нього неоціненним досвідом. Про це футболіст сказав в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

"Я розумів, що це один з найважливіших етапів у моїй кар'єрі, але дуже хотів зіграти в топовому чемпіонаті, тому коли з'явився такий шанс, я вирішив ним скористатися. Не скажу, що перехід складався легко - я багато зробив, щоб ця оренда здійснилася. Але я ні про що не шкодую, так як отримав великий життєвий і ігровий досвід", - заявив Кравець.

При цьому, українець додав, що сподівається допомогти "Штутгарту" зберегти місце в Бундеслізі. За один тур до кінця чемпіонату команда Кравця займає передостаннє місце в турнірній таблиці.

"Ми дуже добре розпочали другу частину сезону, але потім почалися складності, кілька матчів ми провели дуже невдало. Сподіваюся, на фініші допоможу "Штутгарту" залишитися у Бундеслізі. Це дуже важливо для клубу", - наголосив Кравець.

Він також зазначив, що після закінчення чемпіонату Німеччини сподівається у складі збірної України стати учасником Євро-2016.

"Кожен хоче потрапити у Францію і зіграти там. Для мене завжди було честю виступати за свою країну і допомагати їй. Я пишаюся, що народився в Україні. Тому мені важливо допомогти команді, і не має значення, я зроблю це в основному складі або з лавки запасних", - вважає футболіст.

Німецький "Штутгарт" орендував Артема Кравця у київського "Динамо" на початку 2016 року. За цей час він забив у Бундеслізі лише один м'яч і, як зазначали німецькі ЗМІ, своєю грою не вразив керівництво клубу. Влітку, після закінчення орендної угоди, Кравець повернеться в "Динамо".