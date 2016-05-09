Платіні заявив про звільнення з посади президента УЄФА

Мішель Платіні заявив про подачу відставку з поста президента УЄФА після того, як не зміг домогтися зняття з себе заборони на футбольну діяльність, повідомляє The Guardian.

Міжнародний спортивний суд в Лозанні сьогодні лише скоротив покарання для француза - якщо раніше йому було заборонено займатися футболом протягом шести років, то тепер цей термін становить чотири роки.

Рішення суду є остаточним, оскільки Лозаннський суд є останньою інстанцією у спортивному світі.

"Я приймаю сьогоднішнє рішення суду, але вважаю його глибоко несправедливим. Це рішення змушує мене піти у відставку, яка, до того ж, не дозволить мені брати участь на наступних виборах президента ФІФА", - йдеться в заяві Платіні.

Нагадаємо, спочатку Мішель Платіні був усунений від футболу на вісім років за отримання траншу від ФІФА в розмірі двох мільйонів швейцарських франків у 2011 році. Пізніше француз, який не визнавав своєї провини, домігся скорочення покарання до шести років.