Львівські "Карпати" перед наступним сезоном змінять головного тренера

Старший тренер львівських "Карпат" Володимир Безубяк після закінчення сезону залишить свою посаду. Про це він повідомив після гри з донецьким "Шахтарем", повідомляє Sport Arena.

"Моє майбутнє обговорювалося напередодні сезону. Переді мною поставили чітке завдання - вийти у Лігу Європи, а я його не виконав. У невиконанні поставленого завдання є моя суттєва вина, хоча шанси потрапити в єврокубки були.

Таким чином, я завершую роботу старшого тренера в Карпатах. По закінченні сезону прийде інший тренер. Я працівник клубу Карпати, а далі вирішувати керівництву. Скажу про себе - я намагався чесно виконувати свою роботу, але її підсумками сам незадоволений", - сказав Безубяк.

Нагадаємо, Безубяк очолив "Карпати" в січні 2016 року, змінивши біля керма команди хорватського фахівця Ігора Йовічевіча.