Львівські "Карпати" перед наступним сезоном змінять головного тренера
Володимир Безубяк більше не керуватиме діями львів'ян.
Старший тренер львівських "Карпат" Володимир Безубяк після закінчення сезону залишить свою посаду. Про це він повідомив після гри з донецьким "Шахтарем", повідомляє Sport Arena.
"Моє майбутнє обговорювалося напередодні сезону. Переді мною поставили чітке завдання - вийти у Лігу Європи, а я його не виконав. У невиконанні поставленого завдання є моя суттєва вина, хоча шанси потрапити в єврокубки були.
Таким чином, я завершую роботу старшого тренера в Карпатах. По закінченні сезону прийде інший тренер. Я працівник клубу Карпати, а далі вирішувати керівництву. Скажу про себе - я намагався чесно виконувати свою роботу, але її підсумками сам незадоволений", - сказав Безубяк.
Нагадаємо, Безубяк очолив "Карпати" в січні 2016 року, змінивши біля керма команди хорватського фахівця Ігора Йовічевіча.