УПЛ: "Шахтар" напіврезервним складом переграв "Карпати"

Донецький "Шахтар" з рахунком 2:1 обіграв львівські "Карпати" в матчі 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги.

Наставник "гірників" Мірча Луческу поставив в основний склад відразу дев'ять гравців, які не входили до стартової одинадцятки на матч Ліги Європи з "Севільєю".

Таке рішення ледь не дозволило "Карпатам" виграти матч або хоча б добитися нічиєї. Вже на 5-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "помаранчево-чорних" за гру рукою Сергія Кривцова в своєму штрафному майданчику, але Олег Голодюк переграти з "точки" Антона Каніболоцького не зміг.

Але першими все одно забили саме "Карпати". На 36-й хвилині Густаво Бланко-Лещук, підправив головою м'яч у ворота після подачі Ігоря Худоб'яка.

У другому таймі у "гірників" на полі з'явилися Едуардо і Марлос, після чого донецька команда активніше заграла в нападі. На 65-й хвилині В'ячеслав Шевчук завдав удару по воротах "Карпат", а Андрій Гітченко, намагаючись перехопити м'яч відправив у свої ворота - 1:1.

Переможний гол був забитий за дві хвилини до кінця зустрічі. Веллінгтон Нем і Ігор Пластун боролися у штрафному майданчику "Карпат", і після їхнього обопільного падіння арбітр вирішив призначити другий пенальті за гру. Одинадцятиметровий реалізував Марлос.

Карпати (Львів) - Шахтар (Донецьк) - 1:2 (1:0)

Голи: Бланко-Лещук (36) - Гітченко (65, в свої ворота), Марлос (88, з пенальті);

До: Мисак, Мірошниченко, Гітченко, Пластун, Костевич, Даушвілі, Голодюк (Клец, 59), Ксьонз (Гуцуляк, 81), Худоб'як, Кадімян (Кравець, 89), Лещук;

Ш: Каніболоцький, Кобін, Ордець, Кривцов, Шевчук, Малишев, Дентіньо (Тайсон, 18), Веллінгтон Ньому, Коваленко, Бернард (Марлос, 61), Феррейра (Едуардо, 61);

Попередження: Даушвілі - Кобін;

На 6-й хвилині Олег Голодюк ("Карпати") не реалізував пенальті.