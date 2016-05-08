Англійська Прем'єр-ліга: нічия "Манчестер Сіті" та "Арсенала" загострила боротьбу за місця в ЛЧ
За останнє місце в першій четвірці чемпіонату продовжують боротьбу два клуби з Манчестера.
"Манчестер Сіті" зіграв внічию з лондонським "Арсеналом" у центральному матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги. Команди завершили зустріч з рахунком 2:2.
Таким чином, команда Мануеля Пеллегріні втратила очки і може за підсумками сезону поступитися "Манчестер Юнайтед" місцем у першій четвірці турнірної таблиці, що дає право зіграти у наступному сезоні в Лізі чемпіонів.
Для того, щоб опинитися в Топ-4, "МЮ" достатньо обіграти в останніх двох матчах чемпіонату лондонський "Вест Хем" і "Борнмут". "Манчестер Сіті" в нинішньому сезоні залишилося зіграти лише один матч - проти "Суонсі".
Зазначимо, що вчора "Манчестер Юнайтед" добився перемоги над "Норвічем" - 1:0.
Манчестер Сіті – Арсенал - 2:2 (1:1)
Голи: Агуеро (8), Де Брейне (51) – Жиру (10), Санчес (68)
Норвіч - "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)
Гол: Мата (72)
Лестер - "Евертон" - 3:1 (2:0)
Голи: Варді (6, 65, з пенальті), Кінг (33) - Міральяс (88)
Тоттенхем - Саутгемптон - 1:2 (1:1)
Голи: Сон Хин Мін (16) - Девіс (31, 72)
Як повідомляв УНІАН раніше, чемпіоном Англії в сезоні 2015/16 достроково став "Лестер Сіті", у якого тепер 80 очок в активі.
Далі йдуть "Тоттенхем" (70 очок), "Арсенал" (68), "Манчестер Сіті" (65). У "Манчестер Юнайтед" 63 очки і матч запасі.