"Барселона" знаходиться в кроці від перемоги в чемпіонаті Іспанії з футболу

"Барселона" продовжує очолювати турнірну таблицю іспанської Ла Ліги за один тур до кінця чемпіонату.

Сьогодні команда Луїса Енріке в матчі 37-го туру приймала барселонський "Еспаньол" з рахунком 5:0. Голами відрізнялися Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Рафаель Алькантара і Неймар.

В інших ключових матчах туру мадридський "Реал" обіграв "Валенсію", а мадридський "Атлетіко" сенсаційно поступився "Леванте".

Барселона - Еспаньол - 5:0 (1:0)

Голи: Мессі (9), Суарес (52, 61), Алькантара (75), Неймар (83).

Реал - Валенсія - 3:2 (1:0)

Голи: Роналду (26, 59), Бензема (42) - Родріго (56), Андре Гомеш (82).

Леванте - Атлетіко - 2:1 (1:1)

Голи: Касадесус (30), Россі (90) - Торрес (2).

На даний момент в активі "Барселони" 88 очок у чемпіонаті, у "Реала" - 87, у "Атлетіко" - 85. Для того, щоб вдруге поспіль стати чемпіоном Іспанії, каталонському клубу в останньому турі достатньо обіграти "Гранаду", яка знаходиться в нижній частині турнірної таблиці Ла Ліги.