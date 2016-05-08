Президент донецького "Олімпіка" знову побив рекорд Прем'єр-ліги

Граючий президент донецького "Олімпіка" Володимир Гельзін став найстаршим футболістом, який коли-небудь виходив на поле в матчі української Прем'єр-ліги, повідомляє Tribuna.com.

В сьогоднішній зустрічі 25-го туру з дніпродзержинською "Сталлю" Гельзін вийшов на поле у віці 42 років та 253 днів і повністю відіграв перший тайм.

Попередній віковий рекорд також поставив Гельзін. Це сталося 18 жовтня 2015 року, коли він останній раз з'являвся на полі у футболці "Олімпіка".

Як повідомляв УНІАН, "Олімпік" з рахунком 0:2 програв в Києві номінально домашній матч дніпродзержинської "Сталі".