УПЛ: "Сталь" за чотири хвилини переграла "Олімпік"

Дніпродзержинська "Сталь" переграла донецький "Олімпік" з рахунком 2:0 в матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги.

Обидва голи у зустрічі забив Денис Васін. На 28-й хвилині форвард "Сталі" завершив контратаку своєї команди, з близької відстані вразивши ворота Заура Махарадзе. А вже через чотири хвилини він же замкнув головою передачу з лівого флангу у виконанні Сергія Вороніна.

У другому таймі "Олімпік" кілька разів був близьким, щоб скоротити різницю в рахунку, але у воротах "Сталі" надійно діяв Юрій Паньків.

Після цієї перемоги "Сталь" піднялася на сьому сходинку у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, обігнавши львівські "Карпати", які сьогодні проведуть зустріч з донецьким "Шахтарем".

Олімпік - Сталь - 0:2 (0:2)

Голи: Васін (28, 32)

Про: Махарадзе, Парцванія, Петров, Конде (Доронін, 46), Немчанінов, Гельзін (Лисенко, 46), Гошкодеря, Драченко (Танчик, 62), Моху, Федорів, Матяж;

Сталь: Паньків, Латифу (Барановський, 18), Кравченко, Іщенко, Воронін, Каленчук (Мисик, 73), Карасюк, Р. Малакян, Е. Малакян, Васін, Дебелко (Будник, 79);

Попередження: Федорів, Петров, Немчанінов — Кравченко.