Капітан "Дніпра" Ротань побив багаторічний рекорд клубу

Капітан дніпропетровського "Дніпра" Руслан Ротань став рекордсменом свого клубу за кількістю проведених за неї матчів.

Сьогодні в матчі з луцькою Волинню" 34-річний футболіст 394-й раз вийшов на поле в "біло-синій" футболці "Дніпра", перевищивши на одну гру досягнення гравця команди 1970-х років Романа Шнейдермана.

Руслан Ротань з'явився в основному складі "Дніпра" у 1999 році, але через шість років перейшов в київське "Динамо". У 2008-му півзахисник повернувся до Дніпропетровська, що й дозволило йому поставити рекорд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Дніпро" обіграв на виїзді луцьку "Волинь" і гарантував собі третє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги за підсумками сезону.