Капітан "Дніпра" Ротань побив багаторічний рекорд клубу
19:54, 07 травня 2016Футбол
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Досвідчений півзахисник провів найбільше матчів за дніпропетровську команду.
Ротань - новий рекордсмен "Дніпра" / dynamo.kiev.ua
Капітан дніпропетровського "Дніпра" Руслан Ротань став рекордсменом свого клубу за кількістю проведених за неї матчів.
Сьогодні в матчі з луцькою Волинню" 34-річний футболіст 394-й раз вийшов на поле в "біло-синій" футболці "Дніпра", перевищивши на одну гру досягнення гравця команди 1970-х років Романа Шнейдермана.
Руслан Ротань з'явився в основному складі "Дніпра" у 1999 році, але через шість років перейшов в київське "Динамо". У 2008-му півзахисник повернувся до Дніпропетровська, що й дозволило йому поставити рекорд.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Дніпро" обіграв на виїзді луцьку "Волинь" і гарантував собі третє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги за підсумками сезону.
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