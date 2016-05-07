В харківському "Металісті" про своє майбутнє нічого не знають

Футболісти і тренери харківського "Металіста" не володіють достовірною інформацією про майбутнє клубу. Про це після сьогоднішнього матчу з одеським "Чорноморцем" повідомив в. о. головного тренера "Металіста" Олександр Призетко, передає Football.ua.

"Майбутнє "Металіста"? Воно у тумані. Нас ніхто не збирає, з нами ніхто не зустрічається. Ми працюємо з командою, ніхто не приїжджає, нічого не пояснює. Так що інформацію черпаємо з інтернету. На 100% ми не знаємо, наскільки правдива ця інформація", - сказав Призетко.

Наставник харків'ян також подякував вболівальникам команди, які у важкій ситуації продовжують підтримувати клуб.

"Нам важко мотивувати команду, але знаходимо якісь слова. Мотивуємо гравців тільки словами. Справою клуб, керівництво команди не мотивує. Тому велика подяка хлопцям і нашим уболівальникам. В цьому результаті є левова частка вболівальників", — вважає Призетко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Металіст" здобув мінімальну гостьову перемогу над "Чорноморцем".

Раніше стало відомо, що Федерація футболу України не видала "Металісту" атестат на участь в Прем'єр-лізі в наступному сезоні. Харківський клуб подав апеляцію на це рішення ФФУ.