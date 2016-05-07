УПЛ: "Ворскла" несподівано переграла луганську "Зорю"

Полтавська "Ворскла" здобула вольову перемогу у виїзному матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги з луганською "Зорею".

Господарі забили свій гол на 12-й хвилині зустрічі - Філіп Будковський сильно і з льоту відправив м'яч у ворота після флангової передачі партнерів.

Проте "Ворскла" не здалася і нав'язала господарям важку боротьбу, при якій отримала відразу сім жовтих і одну червону картку.

Полтавчанам вдалося зрівняти рахунок у самому дебюті другого тайму, коли краще всіх у воротарській зоні луганчан розібрався Дмитро Хльобас. Переможний м'яч був забитий за п'ять хвилин до кінця зустрічі - Антон Шиндер заробив і реалізував пенальті.

Зоря (Луганськ) - Ворскла (Полтава) - 1:2 (1:0)

Голи: Будковський (12) — Хльобас (46), Шиндер (85, з пенальті);

З: Шевченко, Опанасенко, Сіваков, Форстер, Каменюка, Гордієнко (Гречишкін, 73), Чайковський (Танковскій, 55), Караваєв, Тотовицький, Петряк (Любеновіч, 58), Будковський;

В: Непогодов, Сапай, Даллку (Чеснаков, 20), Дитятьєв, Сімінін, Бартуловіч (Ребенок, 74), А. Ткачук, Скляр, Хльобас, Коломоєць, Шиндер (Довгий, 90+1);

Попередження: Каменюка — Сапай, Шиндер, Дитятьєв, Коломоєць, Скляр, Чеснаков, А. Ткачук;

Вилучення: Сапай (87).