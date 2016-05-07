УПЛ: "Олександрія" легко виграла у "Говерли" і кваліфікувалася до Ліги Європи

ФК "Олександрія" у матчі 25-го туру футбольної Прем'єр-ліги обіграла з рахунком 2:0 ужгородську "Говерлу".

Результат зустрічі визначився задовго до фінального свистка. Перший гол "Олександрія" забила на 30-й хвилині, коли Станіслав Микицей скористався сумбуром в штрафному майданчику суперника і заштовхав м'яч у ворота "Говерли".

На початку другого тайму господарі подвоїли перевагу - Андрій Запорожан реалізував пенальті.

Ця перемога дозволила "Олександрії" гарантувати собі шосте місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги і, як наслідок, кваліфікуватися до Лігу Європи на наступний сезон.

ФК Олександрія - Говерла (Ужгород) - 2:0 (1:0)

Голи: Микицей (30), Запорожан (52, з пенальті);

О: Леванідов, Микицей, Басов, Шендрик, Чеботаєв, Куліш, Дедечко, Запорожан (Банада, 79), Козак (Чорній, 59), Грицук, Пономар (Леонов, 68);

Р: Бабенко, Гончар, Ряшко, Єременко (Іванов, 14), Гей, Гемега, Хоменко, Савченко, Кузик, Тома, Худоб'як (Добровольський, 76);

Попередження: Запорожан - Ряшко, Худоб'як.