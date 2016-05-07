УПЛ: "Дніпро" у результативному матчі обіграв "Волинь" та забронював собі "бронзу" чемпіонату

Дніпропетровський "Дніпро" здобув вольову перемогу над луцькою "Волинню" в матчі 25-го туру футбольної Прем'єр-ліги.

Команда Мирона Маркевича пропустила м'яч наприкінці першого тайму, коли ударом в падінні через себе відзначився півзахисник лучан Івіца Жуніч.

На початку другої половини гри Джон Руїс, замкнувши передачу від Матеуса, зрівняв рахунок. Після цього "Дніпро" продовжував володіти ініціативою, і незабаром забив ще два м'ячі - спочатку голом відзначився Роман Безус, а згодом і Матеус, який реалізував пенальті.

"Волинь", тим не менш, зуміла повернути інтригу в гру - після подачі з центру поля Горопевшек вдало підправив м'яч у ворота, зробивши рахунок 2:3.

В останні 10 хвилин зустрічі над стадіоном пустився сильний дощ, який поступово переріс у град. Але і в таких погодних умовах "Волинь" намагалася врятувати матч - на останній хвилині рахунок ледь не зрівняв Редван Мемешев, але м'яч після його удару пролетів у сантиметрах від воріт Яна Лаштувки.

Зазначимо, що ця гра стала останньою в історії луцької "Волині" на рідному стадіоні. У наступному році в Луцьку буде виступати інший клуб.

Разом з тим, після цієї перемогли "Дніпро" забронював собі "бронзові" медалі нинішнього чемпіонату.

Волинь (Луцьк) - Дніпро (Дніпропетровськ) - 2:3 (1:0)

Голи: Жуніч (43), Горопевшек (82) - Руїс (49), Безус (66), Матеус (78, з пенальті)

В: Шуст, Гуменюк (Петров, 46), Жуніч, Шабанов, Польовий, Богданов, Кравченко, Горопевшек (Логінов, 87), Мемешев, Герасимюк, Хомченко (Дудик, 72);

Д: Лаштувка, Адамюк, Переймів, Чигринський, Федецький, Політило (Лучкевич, 47), Ротань, Руїс, Шахов, Бруно Гама (Лучкевич, 63), Матеус (Едмар, 79);

Попередження: Горопевшек, Польовий, Шуст - Шахов;