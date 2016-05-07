Україна зберегла п'ять футбольних клубів у єврокубках на наступний сезон

У наступному сезоні Україну в європейських клубних змаганнях знову представлять п'ять клубів - два в Лізі чемпіонів і три у Лізі Європи.

Це стало можливим завдяки тому, що Україна за підсумками єврокампанії-2015/16 набрала 9,8 бала і залишилася на восьмій позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Цей результат став четвертим показником в історії українського футболу. Краще українські клуби виступали лише у сезонах 2008/09, 2010/11 і 2014/15.

Більше всіх очок в поточному сезоні заробив донецький "Шахтар", який вийшов до півфіналу Ліги Європи - 23 бали. У київського "Динамо", що пробилося до плей-офф Ліги чемпіонів, 18 балів. Дніпропетровський "Дніпро", луганська "Зоря" і полтавська "Ворскла" принесли Україні в таблицю відповідно 5, 2 і 1 очко.

Таким чином, київське "Динамо" як чемпіон України в сезоні 2016/17 розпочне єврокампанію з групового турніру Ліги чемпіонів, а донецький "Шахтар" в якості віце-чемпіона країни - з кваліфікації ЛЧ.

У Лізі Європи зіграє переможець Кубка України, а також команди, що займуть 3-4 місце за підсумками нинішнього чемпіонату України.