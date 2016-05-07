Знаменитий наставник "Челсі" готовий завершити тренерську кар'єру

Голландський тренер "Челсі" Гус Хіддінк заявив, що його робота в лондонському клубі, ймовірно, стане останньою в його кар'єрі наставника. Про це повідомляє Goal.com.

Таким чином Хіддінк відповів на питання про його бажання стати в майбутньому тренером іспанської "Валенсії".

"Я не прагну отримати роботу в "Валенсії". Якщо вони відкриють переді мною двері, я вислухаю, що за нею знаходиться, але швидше за все відмовлюся від пропозиції", - сказав Хіддінк.

"Я ще не настільки старий, але якщо я візьмуся за роботу з розрахунком на 3-4 роки, то після завершення контракту мені буде вже 75 років. Настав час змінити сферу діяльності, стати консультантом або що-небудь у такому роді", - додав голландець.

69-річний Гус Хіддінк працює головним тренером протягом 29 років. Найбільш вагомими успіхами голандця стали перемога в Кубку чемпіонів з ПСВ "Ейндховен" в 1988-му році, а також четверте місце, яке під його керівництвом посіла збірна Південної Кореї на чемпіонаті світу 2002 року.

Також фахівець з різними успіхами працював у турецькому "Фенербахче", іспанській "Валенсії", "Реалі" та "Бетісі", російському "Анжи". На рівні збірних він очолював команди Нідерландів, Австралії та Росії.

Як повідомляв УНІАН, в наступному сезоні головним тренером "Челсі" стане Антоніо Конте.