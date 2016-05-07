"Металіст" вирвав гостьову перемогу у "Чорноморця"

Харківський "Металіст" обіграв з рахунком 1:0 одеський "Чорноморець" у матчі 25-го туру футбольної Прем'єр-ліги України.

У зустрічі, що пройшла з невеликою перевагою господарів, єдиний м'яч був забитий у додатковий час.

Захисник харків'ян Іван Зотько виконував подачу зі штрафного майже з центру поля та відправив м'яч за спину голкіпера "Чорноморця" Євгена Боровика, який занадто далеко вийшов з воріт.

Результат цього матчу не вплинув на становище команд у турнірній таблиці - "Металіст", як і раніше, знаходиться на 10-му місці, а "Чорноморець" - на 11-м.

Чорноморець (Одеса) - Металіст (Харків) - 0:1 (0:0)

Гол: Зотько (90+2);

Ч: Боровик, Татарков, Хочолава, Мартиненко, Азацький, Кабаєв, Ковалець, Калитвинцев, Куценко (Переверза, 74), Коркішко (Сильвіо, 88), Барілко (Хобленко, 43);

М: Погорілий, Зубейко, Зотько, Рижук, Каплієнко, Харатін, Ралюченко, Третьяков (Наполов, 85), Краєв, Соболь, Прийомов (Родіч, 90+4);

Попередження: Куценко, Кабаєв, Татарков, Калитвинцев - Третьяков, Зотько, Погорілий.