"Шахтар" переніс домашній матч з "Зорею"

Про це повідомляється на сайті української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться 15 травня о 19.30.

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Як повідомляв УНІАН, керівництво "Шахтаря" неодноразово підкреслювало незадоволення підтримкою вболівальників "гірників" у домашніх зустрічах на Львівському стадіоні. Крім того, це вже не перший випадок, коли "Шахтар" переносить домашні зустрічі зі Львова. Так, в цьому сезоні "Шахтар" вже відіграв один домашній матч в Запоріжжі, а ще один - в Одесі.