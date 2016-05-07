"Шахтар" переніс домашній матч з "Зорею"
13:53, 07 травня 2016Футбол
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Керівництво української Прем'єр-ліги дозволило донецькому футбольному клубу "Шахтар" провести домашній матч заключного туру чемпіонату проти луганської "Зорі" у Запоріжжі замість Львова.
"Шахтар" зіграє заключний матч сезону в Запоріжжі / shahta.org
Про це повідомляється на сайті української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться 15 травня о 19.30.
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Як повідомляв УНІАН, керівництво "Шахтаря" неодноразово підкреслювало незадоволення підтримкою вболівальників "гірників" у домашніх зустрічах на Львівському стадіоні. Крім того, це вже не перший випадок, коли "Шахтар" переносить домашні зустрічі зі Львова. Так, в цьому сезоні "Шахтар" вже відіграв один домашній матч в Запоріжжі, а ще один - в Одесі.
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