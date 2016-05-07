Помер колишній гравець і тренер київського "Динамо" Валерій Зуєв
11:45, 07 травня 2016Футбол
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На 64-му році помер відомий український футболіст і тренер Валерій Зуєв.
Після завершення кар'єри, він 20 років працював у тренерському штабі "Динамо" / УНИАН
Професійну кар'єру футболіста Валерій Зуєв розпочав у київському "Динамо", за яке провів 68 матчів і забив один гол, повідомляє football.ua. У складі біло-синіх тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі – володарем Кубка СРСР, в сезоні 1974/1975 вигравав Кубок володарів Кубків і Суперкубок УЄФА.
Також захищав кольори дніпропетровського "Дніпра", з яким у 1983 році став чемпіоном СРСР. У 1981 році, виступаючи за СКА (Ростов-на-Дону), виграв черговий Кубок СРСР.
Після завершення кар'єри футболіста, майже 20 років працював у тренерському штабі "Динамо" Київ. Крім того, в 2013 році був асистентом головного тренера сімферопольської "Таврії".
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