Гравець бухарестського "Динамо" помер після втрати свідомості під час матчу
Півзахисник бухарестського «Динамо» Патрік Екенг помер після того, як втратив свідомість під час матчу проти клубу «Вііторул» чемпіонату Румунії.
Про це пише видання Digisport, передає Дождь.
Видання пише, що у 26-річного півзахисника стався кардіогенний шок, через який серце перестало качати кров до життєво-важливих органів. Після зупинки матчу лікарі майже відразу змогли намацати пульс Экенга, на дві хвилини відновивши його серцебиття.
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Швидка змогла виїхати із стадіону майже через три хвилини після падіння Екенга. В машині не було необхідного обладнання, так як вона була призначена тільки для транспортування. У лікарні півзахисник так і не прийшов до тями.
Представники лікарні поки не зробили жодних офіційних заяв.
Інцидент стався у другому таймі матчу Першої румунської футбольної ліги. Екенг вийшов на заміну і зіграв лише сім хвилин, причому за цей час не стикаючись з іншими гравцями.
Патрік Клод Экенг Экенг — камерунський футболіст, який виступав за бухарестський клуб «Динамо».