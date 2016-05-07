Гравець бухарестського "Динамо" помер після втрати свідомості під час матчу

Про це пише видання Digisport, передає Дождь.

Видання пише, що у 26-річного півзахисника стався кардіогенний шок, через який серце перестало качати кров до життєво-важливих органів. Після зупинки матчу лікарі майже відразу змогли намацати пульс Экенга, на дві хвилини відновивши його серцебиття.

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Швидка змогла виїхати із стадіону майже через три хвилини після падіння Екенга. В машині не було необхідного обладнання, так як вона була призначена тільки для транспортування. У лікарні півзахисник так і не прийшов до тями.

Представники лікарні поки не зробили жодних офіційних заяв.

Інцидент стався у другому таймі матчу Першої румунської футбольної ліги. Екенг вийшов на заміну і зіграв лише сім хвилин, причому за цей час не стикаючись з іншими гравцями.

Патрік Клод Экенг Экенг — камерунський футболіст, який виступав за бухарестський клуб «Динамо».