Прем'єр-ліга, 25-й тур, "Волинь" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч передостаннього 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" прийматиме дніпропетровський "Дніпро".

Зустрічаються команди, які займають 12-е і 3-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

Перемога в цьому матчі достроково принесе дніпропетровському "Дніпру" бронзові медалі національної першості. А ось "Волині", яка перебуває на 12-му місці, залишається вирішувати лише локальні завдання. Наприклад, вона може потрапити в 10-ку найсильніших.

Тим не менше, матч першої половини сезону в Дніпропетровську завершився перемогою "Волині" - 0:1. Гол тоді забив Шарпар.

Потрібно відзначити, що це дві різні команди за стилем гри.

На котируваннях букмекерських контор гості вважаються явними фаворитами. Якщо на перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 8,17 до 1, на нічию - 4,63 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 1,33 до 1.

Матч "Волинь" - "Дніпро" розпочнеться у Луцьку о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".