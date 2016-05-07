УПЛ, 25-й тур, "Чорноморець" - "Металіст": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить стартовий матч передостаннього 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає харківський "Металіст".

Зустрічаються команди, які займають 11-е і 10-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

І одесити, і харків'яни за спортивним принципом вже не можуть покинути Прем'єр-лігу. Їх перевага над займаючими передостаннє і останнє місця в турнірній таблиці ужгородською "Говерлою" і вже припинившим існування запорізьким "Металургом" досить значне.

Таким чином, обидві команди не вирішують жодних турнірних завдань і тому будуть грати тільки за честь клубу.

Матч першого кола закінчився нічиєю 2:2. За "Металіст" відзначилися Родич і Прийомов, а за "Чорноморець" - Смірнов і Коркішко. Крім того, захисник "Металіста" Путівцев був видалений на 92-й хвилині.

На котируваннях букмекерських контор "Чорноморець" є фаворитом. На перемогу одеситів ставки приймаються з розрахунку 1,84 до 1, на нічию - 3,50 до 1, а на перемогу харків'ян - 3,85 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Металіст" розпочнеться в Одесі о 14.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".