Офіційно: Ярмоленко, Кучер та Луческу дискваліфіковані

У п’ятницю, 6 травня, у Будинку футболу відбулося чергове засідання Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, на якому було розглянуто низку резонансних питань. Зокрема, щодо ситуації навколо бійки в матчі чемпіонату України "Динамо" - "Шахтар", повідомляє прес-служба ФФУ.

За результатами засідання були прийняті наступні рішення:

1. Відсторонити футболіста ФК «Динамо» Київ А. Ярмоленка від участі у змаганнях на три матчі за агресивну поведінку та зобов’язати перерахувати грошовий внесок у розмірі 50 000 гривень.

2. Відсторонити футболіста ФК «Шахтар» Донецьк О. Кучера від участі у змаганнях на три матчі за агресивну поведінку та зобов’язати перерахувати грошовий внесок у розмірі 50 000 гривень.

3. Відсторонити головного тренера ФК «Шахтар» Донецьк М. Луческу від участі у змаганнях на один матч та зобов’язати сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 2 500 гривень.

4. Заборонити О. Ясковічу будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, у зв’язку із поведінкою, що завдає шкоди репутації футболу та використанням футбольних змагань для викликів суспільній моралі. (У 2015 році 25-річний футболіст провів у складі збірної "ЛНР" матч проти Абхазії.)

Як повідомляв УНІАН, під час матчу чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо" (3:0) Тарас Степаненко вирішив демонстративно відсвяткувати третій м'яч "гірників" перед сектором ультрас "Динамо".

Футболістам київського клубу така поведінка гравця "Шахтаря" не сподобалося, і вони затіяли бійку. Більше за всіх у бійці відзначився Андрій Ярмоленко, який вдарив суперника ззаду по ногах.

Відразу після гри Степаненко заявив, що його дружба з Ярмоленко закінчена.