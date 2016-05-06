Син Луческу вважає, що його батько влітку залишить "Шахтар"

Син головного тренера донецького "Шахтаря" Мірчі Луческу припустив, що найближчим літом його батько покине український клуб. Про це Разван Луческу сказав в інтерв'ю Dolce Sport.

"Прийшов момент розставання з "Шахтарем". Не скажу, що батько втомився. Я думаю, він більше втомиться, якщо сидітиме вдома. Але, можливо, настав час розлучитися після всіх цих 12 років, які були чарівним періодом у його житті", — вважає Разван Луческу.

Як раніше повідомляв УНІАН, турецькі ЗМІ вважають, що в наступному сезоні Мірча Луческу очолить стамбульський "Галатасарай".

Разван Луческу, як і його батько, працює головним тренером. Раніше 47-річний фахівець очолював ряд румунських команд і збірну Румунії, а зараз тренує грецький "Ксанті".