Ярмоленко дискваліфікований на три матчі - ЗМІ

За рішенням КДК ФФУ вінгер столичного клубу Андрій Ярмоленко отримав триматчеву дискваліфікацію і повинен сплатити грошовий штраф, повідомляє «Футбол 1» з посиланням на свої джерела .

Таким чином Андрій покараний за інцидент у матчі «Шахтар» - «Динамо». Тоді футболіст в неігровому епізоді вдарив опонента Тараса Степаненка і був вилучений з поля.

Як повідомляв УНІАН, під час матчу чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо" (3:0) Тарас Степаненко вирішив демонстративно відсвяткувати третій м'яч "гірників" перед сектором ультрас "Динамо".

Футболістам київського клубу така поведінка гравця "Шахтаря" не сподобалося, і вони затіяли бійку. Більше за всіх у бійці відзначився Андрій Ярмоленко, який вдарив суперника ззаду по ногах.

Відразу після гри Степаненко заявив, що його дружба з Ярмоленко закінчена.