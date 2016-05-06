Нападник "Шахтаря" Едуардо: "Нам не вистачило концентрації"

Бразильський легіонер донецької команди Едуардо поділився своєю думкою про матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи з «Севільєю», повідомляє прес-служба "Шахтаря".

– У першу чергу хочу привітати «Севілью» з перемогою. Сьогодні вони її заслужили. Напевно, нам трохи не вистачило концентрації. Якщо в першому таймі ми показували досить хорошу гру, то на початку другого нам забили. Це нас трохи збентежило. Я не кажу, що у нас не було можливості йти вперед і забивати ще, – на жаль, зробити це не вийшло. Третій гол нас остаточно зломив... Заздалегідь про вихід у стартовому складі я не знав, це завжди вирішує тренер. Останнім часом я досить непогано себе показую, намагаюся грати у свій футбол. Радий, що сьогодні вийшов з перших хвилин і зміг себе проявити.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" програв "Севільї" з рахунком 1:3 і, поступившись за підсумками двох матчів 3:5, вибув із боротьби у Лізі Європи.

У фіналі Ліги Європи «Севілья» зіграє з «Ліверпулем».