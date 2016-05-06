Півзахисник "Шахтаря" Степаненко: "Севілья" – класна команда, яка реалізувала свої моменти

Футболіст донецької команди та національної збірної України Тарас Степаненко поділився своїми враженнями про матч 1/2 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Севільї", повідомляє прес-служба "Шахтаря".

– «Севілья» – класна команда, яка реалізувала свої моменти. Перший м'яч у наші ворота – випадковість. Таке могло статися з кожним. Після цього ми взяли ініціативу в свої руки і зрівняли рахунок, але другий гол нас трохи збентежив. Ми побігли вперед і пропустили контратаку. Треба дивитися на те, чому не добігли в тому епізоді, бо втратили м'яч у самому куті на фланзі. Я грав з футболістом «Севільї», але там то раніше потрібно було висуватися, то... Маріано Феррейра також здорово зіграв і у наші ворота влетів третій м'яч. Зрозуміло, важко було вичавити щось, коли поступаєшся на виїзді 1:3, та й сили вже закінчувалися. Повторюся, у іспанців дуже хороша команда. Частіше б зустрічатися з такими колективами, тоді більше на рівних могли б конкурувати. Ясно, що в Іспанії набагато сильніший чемпіонат і у них більше матчів подібного рівня. Тому в якихось епізодах вони діють краще.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" програв "Севільї" з рахунком 1:3 і, поступившись за підсумками двох матчів 3:5, вибув із боротьби у Лізі Європи.

У фіналі Ліги Європи «Севілья» зіграє з «Ліверпулем».