Тренер "Севільї" Емері: "Нам треба дуже багато зробити, щоб вважатися фаворитами у фіналі"

Головний тренер «Севільї» Унаї Емері дав коментар після перемоги над «Шахтарем» і виходом у фінал Ліги Європи, повідомляє Tribuna.com.

«Дуже важкий матч. Серйозний суперник. З нашого боку було велике бажання, і ми показали себе на висоті. Результат майже завжди був на нашому боці – і це нам допомагало. Після перерви треба було просто правильно керувати матчем. У нас було більше контролю, а гол дав нам крила.

Це особливе почуття, особливий щасливий день. Але ми повинні вірити в команду і рухатися вперед. Виграти фінал – це можливість грати в Лізі чемпіонів.

Чи ми будемо фаворитами? Нам треба дуже багато зробити, щоб вважатися фаворитами у фіналі», – сказав Емері.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" програв "Севільї" з рахунком 1:3 і, поступившись за підсумками двох матчів 3:5, вибув із боротьби у Лізі Європи.

У фіналі Ліги Європи «Севілья» зіграє з «Ліверпулем».