"Динамо" привітало екс-гравця команди Тремулінаса з перемогою "Севільї" над "Шахтарем"

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) привітав свого колишнього гравця Бенуа Тремулінаса, який виступає за іспанську "Севілью", з перемогою над "Шахтарем" і виходом у фінал Ліги Європи на клубній сторінці в Facebook.

"Вітаємо екс-динамівця Бенуа Тремулінаса з перемогою "Севільї" над "Шахтарем" і виходом у фінал Ліги Європи", - йдеться в повідомленні.

Француз Тремулінас виступав за "Динамо" в сезоні 2013/14, провівши в цілому за команду 10 матчів.

З літа 2014 року він виступає за "Севілью".

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" програв "Севільї" з рахунком 1:3 і, поступившись за підсумками двох матчів 3:5, вибув із боротьби у Лізі Європи.