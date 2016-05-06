Капітан "Шахтаря" Срна: "Провели хороший сезон в Європі"

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна після закінчення матчу з "Севільєю" і припинення виступів української команди в Лізі Європи, підвів проміжні підсумки сезону в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Провели хороший сезон в Європі. На жаль, не добилися результату, якого хотіли. Важкий рік, важкий сезон. Ми грали добре, тому претензій ні до кого немає.

Спасибі всім уболівальникам "Шахтаря", з усієї України, з Донбасу. Кожен з нас може приїхати в Україну і сказати, що ми показали свій максимум. На жаль, грати добре - це ще не гарантія, що ти пройдеш далі.

На початку гри пропустили на початку другого тайму пропустили. Але все вирішив третій гол, бо після другого у нас ще були шанси відігратися".

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" програв "Севільї" з рахунком 1:3 і, поступившись за підсумками двох матчів 3:5, вибув із боротьби у Лізі Європи.