"Ліверпуль" розтрощив "Вільярреал" і став другим фіналістом Ліги Європи

У Ліверпулі завершився матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи, в якому "Ліверпуль" приймав іспанський "Вільярреал" і виграв з рахунком 3:0. За сумою двох матчів англійці перемогли з загальним рахунком 3:1 і вийшли до фіналу другого за значущістю єврокубка.

Господарі поля дуже потужно розпочали матч і вже на 6-й хвилині змусили гравця суперників помилитися. Після прострілу Фірміньо в штрафну Бруно Соріано випереджає Старріджа і зрізає м'яч у свої ворота. Довгий час рахунок був рівним за підсумками двох матчів (перша гра в Іспанії завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів), поки 62-й хвилині не забив вирішальний гол Деніел Старрідж. Після відмінної комбінації Старрідж з 15 метрів пробив у нижній кут, реалізувавши потужний тиск "Ліверпуля" на ворота суперника в забитий гол.

Крапку в двоматчевому протистоянні поставив гол Адама Лаллани на 81-й хвилині. В контратаці англійців Фірміньо промчав по флангу і з меж штрафного прострілив до лінії воротарського, звідки спочатку не вдалося пробити в дотик Коутіньйо. Але поруч опинився Лаллана, який спокійно пробив у порожній кут воріт суперника.

Таким чином, "Ліверпуль" вийшов у фінал, де 18 травня в Базелі (Швейцарія) зіграє з іншою іспанською командою "Севільєю".

Ліверпуль (Англія) — Вільярреал (Іспанія) - 3:0 (1:0)

Голи: Соріано (7, в свої ворота), Старрідж (63), Лаллана (81);

Л: Міньоле, Кляйн, Турі, Ловрен, Морено, Джан, Мілнер, Коутіньйо (Аллен, 82), Фірміні (Бентеке, 89), Лаллана, Старрідж (Лейва, 90+2);

В: Ареола, Маріо Гаспар, Мусаккьо, Руїс, Коста, Дос Сантос (Бонера, 73), Піна (Тригерос, 60), Соріано, Суарес, Солдадо (Адріан, 68), Бакамбу;

Попередження: Кляйн — Руїс, Солдадо, Суарес;

Вилучення: Руїс (71).