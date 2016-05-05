"Шахтар" програв "Севільї" і вибув з розіграшу Ліги Європи

У Севільї завершився матч 1/2 фіналу Ліги Європи, в якому "Севілья" виграла у донецького "Шахтаря" з рахунком 3:1 і, перемігши за сумою двох матчів (5:3), вийшла у фінал єврокубка.

Доля двоматчевого протистояння була вирішена у другому таймі матчу.

Господарі поля на "Рамон Санчес Пісхуан Арені" у Севільї почали гру дуже активно і забили перший гол вже в самому дебюті гри. На 9-й хвилині груба помилка Малишева, який втратив м'яч практично в центрі поля, завершилася виходом Кевіна Гамейро один на один з П'ятовим - француз точно пробив під голкіпером донеччан.

Втім, до кінця першого тайму "Шахтар" вирівняв не тільки гру, але і результат. У самій кінцівці тайму, на 44-й хвилині Марлос ювелірною передачею вивів Едуардо Да Сілву один на один з Сориа і бразилець відправив м'яч у сітку - 1:1.

А у другому таймі іспанці показали свою перевагу над донецькою командою. Ледь поновилася гра, як на 47-й хвилині "Севілья" провела швидку контратаку, в якій після розрізної передачі Криховяка на Гамейро той першим дотиком прокинув м'яч повз П'ятова, а другим точно пробив по порожніх воротах - 2:1. А на 59-й хвилині Маріано прийняв м'яч і красивим ударом поклав його під дальню штангу - 3:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матча, за якою можно простежити за перебігом подій.

Таким чином, донеччани припинили свій шлях у Лізі Європи на стадії півфіналу, а іспанський клуб зіграє у вирішальному матчі турніру - 18 травня в Базелі (Швейцарія).

Севілья (Іспанія) - Шахтар (Україна) - 3:1 (1:1)

Голи: Гамейро (9, 47), Маріано (59) - Едуардо (44);

З: Сорія, Маріано, Рамі, Каррісу, Тремулінас (Ескудеро, 74), Коке, Крихов'як, Нзонзі, Вітол, Банега (Крістофоро, 89), Гамейро (Іборра, 83);

Ш: Пятов, Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі, Малишев, Степаненко, Марлос (Веллінгтон Нем, 85), Коваленко, Тайсон (Бернард, 77), Едуардо (Дентіньо, 85);

Попередження: Вітол - Марлос, Ракицький, Кучер, Срна, Едуардо, Степаненко, Ісмаїлі;

Перший матч - 2:2.