Капітан "Шахтаря" Срна вийде на поле в стартовому складі в матчі з "Севільєю"

Опубліковані стартові склади донецького "Шахтаря" і "Севільї" на матч півфіналу Ліги Європи, де серед інших значиться ім'я капітана гірників Даріо Срни, повідомляє УЄФА.

Місце гравця в стартовому складі до останнього моменту було під сумнівом, через те, що Срна відчуває великі проблеми з литковими м'язами.

Хорватський захисник напередодні разом з Олександром Гладким і Дентіньо приступив до тренувань в загальній групі "гірників", але тоді повідомлялося, що він візьме участь в грі лише якщо буде впевнений, що не посилить пошкодження.

Разом з тим, Дентіньо потрапив в число запасних гравців, а Гладкий і зовсім не включений в склад на матч з "Севільєю".

"Буду, якщо буду впевнений, що нічого не трапиться, і не буде гірше. Якщо відчую, що буде гірше, тоді не буду ризикувати, - пояснив Срна. - Що за травма? Пошкодження ікроножки. Три міліметри розрив був. Вважаю, що це неважливо. Головне, щоб команда добре показала себе".

Як повідомляв УНІАН, матч 1/2 фіналу Ліги Європи "Севілья" - "Шахтар" розпочнеться сьогодні о 22.05 за київським часом. Гра у Львові завершилася внічию (2:2) і для того, щоб виходити у фінал гірникам необхідно перемагати, або добиватися великої нічиєю (3:3, 4:4 і т. д.). У разі повторення результату гри у Львові, буде призначено додатковий час і, за необхідності, серія пенальті.