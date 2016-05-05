Два екс-гравці "Шахтаря" зіграють за збірну Бразилії на Копа Америка

Два колишніх футболіста донецького "Шахтаря" потрапили до фінальної заявки збірної Бразилії на Копа Америка. Склад національної команди сьогодні опублікував офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу.

В склад з 23 чоловік потрапили 13 гравців, які виступають в Європі. Серед них півзахисник німецької "Баварії" Дуглас Коста та півзахисник лондонського "Челсі" Вілліан.

У попередньому списку фігурували ще два екс-представника "Шахтаря" - Фернандіньо ("Манчестер Сіті") та Алекс Тейшейра ("Цзянсу Сунін"), але вони на першість двох континентів не поїдуть.

Також зазначимо відсутність у команді зіркових захисників французького "ПСЖ" Тьяго Сілви і Давіда Луїса, захисника "Реала" Марсело та форварда "Барселони" Неймара.

Дуглас Коста виступав за донецький "Шахтар" у 2010-2015 рр., Вілліан - у 2007-2012 рр.

Копа Америка-2016 пройде з 3-го по 26-е червня в десяти містах США.