Юнацька збірна України (U-17) зіграла внічию з командою Німеччини в стартовому матчі Євро
Гра завершилася з рахунком 2:2.
У Баку завершився матч першого туру чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 17 років, в якому збірна України зіграла внічию з командою Німеччини 2:2.
Українці двічі по ходу матчу виходили вперед у протистоянні з грізним опонентом.
Рахунок на 33-й хвилині відкрив Денис Янаков. Але, за 4 хвилини, Ярі Отто відновив рівновагу.
В середині другого тайму, на 67-й хвилині, Сергій Булеца знову вивів українців вперед. Цього разу німцям знадобилося 7 хвилин, щоб відновити рівновагу. На 74-й хвилині гол забив Сем-Френсіс Шрек.
Вже в доданий арбітром час Флоріан Баак упустив реальну можливість вирвати перемогу для збірної Німеччини. Після подачі кутового удар головою Баака по воротах виявився неточним.
В іншому матчі Групи В команда Австрії обіграла команду Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0.
У чемпіонаті Європи беруть участь 16 команд, які поділені на 4 групи. По дві кращі команди з кожного квартету виходять в плей-офф, де починаючи з 1/4 фіналу розіграють звання найсильнішого.
Чемпіонат Європи проходить в Азербайджані з 5 по 21 травня.