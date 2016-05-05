Юнацька збірна України (U-17) зіграла внічию з командою Німеччини в стартовому матчі Євро

У Баку завершився матч першого туру чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 17 років, в якому збірна України зіграла внічию з командою Німеччини 2:2.

Українці двічі по ходу матчу виходили вперед у протистоянні з грізним опонентом.

Рахунок на 33-й хвилині відкрив Денис Янаков. Але, за 4 хвилини, Ярі Отто відновив рівновагу.

В середині другого тайму, на 67-й хвилині, Сергій Булеца знову вивів українців вперед. Цього разу німцям знадобилося 7 хвилин, щоб відновити рівновагу. На 74-й хвилині гол забив Сем-Френсіс Шрек.

Вже в доданий арбітром час Флоріан Баак упустив реальну можливість вирвати перемогу для збірної Німеччини. Після подачі кутового удар головою Баака по воротах виявився неточним.

В іншому матчі Групи В команда Австрії обіграла команду Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0.

У чемпіонаті Європи беруть участь 16 команд, які поділені на 4 групи. По дві кращі команди з кожного квартету виходять в плей-офф, де починаючи з 1/4 фіналу розіграють звання найсильнішого.

Чемпіонат Європи проходить в Азербайджані з 5 по 21 травня.